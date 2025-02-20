Оливер Берман: Я не могу позволить себе ругаться

Оливер Берман поделился мнением о новых штрафах FIA за использование ненормативной лексики во время соревнований. Гонщик Haas рассказал, что не может позволить себе ругаться, учитывая размер штрафов, но надеется, что все заинтересованные стороны придут к компромиссу.

Оливер Берман: «Я определённо не могу позволить себе ругаться, так что хорошенькое начало. Конечно, новое правило – большая тема для обсуждения в межсезонье. Однако я уверен, что мы найдём способ сделать так, чтобы все стороны остались довольны. Мы что-нибудь придумаем.

Приятно, что у меня теперь есть возможность высказывать своё мнение в рамках GPDA. Мы обсуждаем различные темы, и это большое отличие от того, к чему я привык в Формуле 2. Мы работаем и найдём решение».

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