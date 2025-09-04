Connect with us
Теннис

Украинцы на турнирах ITF 3 сентября. Результаты дня

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов


($60,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

Анастасия Соболева (Украина) – Лейре Ромеро Гормас (Испания, 1) 2:6, 4:6
Катарина Завацкая (Украина, Q) – Ива Приморац Павичич (Хорватия, Q) 7:6(5), 7:6(3)

Пары. Основная сетка. 1 круг

Надя Колб/Марина Колб (Украина, 3) – Диана Марчинкевица/Лена Рамгартер (Латвия/Австрия, WC) перенесен
Анастасия Соболева/Джорджия Педоне (Украина/Италия) – Ива Приморац Павичич/Радка Зельничкова (Хорватия/Словакия) перенесен

($40,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

Юрий Джавакян (Украина, 2) – Криттин Коайкуль (Таиланд, Q) 6:3, 7:5

($40,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

Вероника Подрез (Украина) – Сара Илиев (Франция, WC) 6:7(3), 4:6

Пары. Основная сетка. 1/4 финала

Вероника Подрез/Федерика Ургези (Украина/Италия) – Наима Карамоко/Юстина Микульските (Швейцария/Литва, 1) 3:6, 6:7(1)

($40,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг

Полина Исакова/Ай Вэнь Вань (Украина/Китайский Тайбэй) – Теника Макгиффин/Эльза Томасе (Австралия/Латвия) 2:6, 3:6

($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

Тимур Бельдюгин (Украина) – Лукас Герш (Германия, 3) 4:6, 3:6

($30,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг

Вадим Коновчук/Ришабдев Раджшекар (Украина/Индия) – Патрисио Альварадо/Стефан Сторч (Эквадор/Австралия) 1:6, 7:5, 1-10


($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

Дарья Есипчук (Украина) – Раджа Сарванья Килару (Индия, Q) 6:0, 6:1
20:30 | Дарья Волкова (Украина) – Лорин Джейкобс (США, Q)

Пары. Основная сетка. 1 круг

Дарья Есипчук/Ясмин Эззат (Украина/Египет) – Саорсе Брин/Ашмитха Эасварамуртхи (Фиджи/Индия)

($15,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг

Мария Емшанова/Стелла Ковачичова (Украина/Сербия) – Сюзанна Колонус/Александра Васильева (Польша/-) 5:7, 2:6

($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

Анастасия Фирман (Украина) – Георгина Грот (Германия, Q) 6:3, 6:3

Пары. Основная сетка. 1 круг

Анна Бурчак/Полина Скляр (Украина) – Мария Берген/Аннемария Лазар (Украина/Германия) 4:6, 4:6

($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

Владислав Орлов (Украина, 3) – Самуэль Столарик (Словакия, Q) 3:6, 6:3, 6:2
Александр Брайнин (Украина, 5) – Конор Гэннон (Ирландия) 6:7(3), 5:7

Пары. Основная сетка. 1 круг

Александр Брайнин/Самуэль Столарик (Украина/Словакия, 4) – Филиппо Джованнини/Пеету Похйола (Италия/Финляндия) 6:4, 4:6, 10-6
Владислав Орлов/Миколай Мигдальски (Украина/Польша, 2) – Алан Боярски/Александер Орликовски (Польша) перенесен

($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

Евгения Зеленская (Украина, WC) – Лусия Линарес Доминго (Испания) 4:6, 1:6

($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

Катерина Лазаренко (Украина, 3) – Агата Препшлова (Чехия, Q) 6:3, 6:0

 

