Украинцы на турнирах ITF 3 сентября. Результаты дня

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов
($60,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
Анастасия Соболева (Украина) – Лейре Ромеро Гормас (Испания, 1) 2:6, 4:6
Катарина Завацкая (Украина, Q) – Ива Приморац Павичич (Хорватия, Q) 7:6(5), 7:6(3)
Пары. Основная сетка. 1 круг
Надя Колб/Марина Колб (Украина, 3) – Диана Марчинкевица/Лена Рамгартер (Латвия/Австрия, WC) перенесен
Анастасия Соболева/Джорджия Педоне (Украина/Италия) – Ива Приморац Павичич/Радка Зельничкова (Хорватия/Словакия) перенесен
($40,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
Юрий Джавакян (Украина, 2) – Криттин Коайкуль (Таиланд, Q) 6:3, 7:5
($40,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
Вероника Подрез (Украина) – Сара Илиев (Франция, WC) 6:7(3), 4:6
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Вероника Подрез/Федерика Ургези (Украина/Италия) – Наима Карамоко/Юстина Микульските (Швейцария/Литва, 1) 3:6, 6:7(1)
($40,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
Полина Исакова/Ай Вэнь Вань (Украина/Китайский Тайбэй) – Теника Макгиффин/Эльза Томасе (Австралия/Латвия) 2:6, 3:6
($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
Тимур Бельдюгин (Украина) – Лукас Герш (Германия, 3) 4:6, 3:6
($30,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
Вадим Коновчук/Ришабдев Раджшекар (Украина/Индия) – Патрисио Альварадо/Стефан Сторч (Эквадор/Австралия) 1:6, 7:5, 1-10
($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
Дарья Есипчук (Украина) – Раджа Сарванья Килару (Индия, Q) 6:0, 6:1
20:30 | Дарья Волкова (Украина) – Лорин Джейкобс (США, Q)
Пары. Основная сетка. 1 круг
Дарья Есипчук/Ясмин Эззат (Украина/Египет) – Саорсе Брин/Ашмитха Эасварамуртхи (Фиджи/Индия)
($15,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
Мария Емшанова/Стелла Ковачичова (Украина/Сербия) – Сюзанна Колонус/Александра Васильева (Польша/-) 5:7, 2:6
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
Анастасия Фирман (Украина) – Георгина Грот (Германия, Q) 6:3, 6:3
Пары. Основная сетка. 1 круг
Анна Бурчак/Полина Скляр (Украина) – Мария Берген/Аннемария Лазар (Украина/Германия) 4:6, 4:6
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
Владислав Орлов (Украина, 3) – Самуэль Столарик (Словакия, Q) 3:6, 6:3, 6:2
Александр Брайнин (Украина, 5) – Конор Гэннон (Ирландия) 6:7(3), 5:7
Пары. Основная сетка. 1 круг
Александр Брайнин/Самуэль Столарик (Украина/Словакия, 4) – Филиппо Джованнини/Пеету Похйола (Италия/Финляндия) 6:4, 4:6, 10-6
Владислав Орлов/Миколай Мигдальски (Украина/Польша, 2) – Алан Боярски/Александер Орликовски (Польша) перенесен
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
Евгения Зеленская (Украина, WC) – Лусия Линарес Доминго (Испания) 4:6, 1:6
($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
Катерина Лазаренко (Украина, 3) – Агата Препшлова (Чехия, Q) 6:3, 6:0