Чарльстон. Киченок и Кенин проиграли на двух тай-брейках в четвертьфинале

Украинско-американская пара завершила выступление на турнире WTA 500 в США



Чарльстон, США • 31 марта – 6 апреля • грунт • $1,064,510

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Людмила Киченок/София Кенин (Украина/США, 4) – Хейли Баптист/Кэти Макнелли (США) 6:7(2), 6:7(2)

Теннисистки провели на корте почти два часа игрового времени. По ходу матча Киченок и Кенин сделали пять брейков и проиграли столько же геймов на своих подачах.

Для Людмилы и Софии это был девятый совместный матч, в котором они потерпели пятое поражение.

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