Instagram. Джойс – Хргович

5 апреля на арене «Co–Op Live Arena» в Манчестере (Англия) состоится вечер бокса от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions.

Главным событием станет интригующий поединок в супертяжелом весе – на ринг выйдут британец Джо Джойс (16–3, 15 КО) и представитель Хорватии Филип Хргович (17–1, 14 КО).

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Трансляция шоу в Манчестере начнется в 18:10. Основной кард запланирован на 21:00 по киевскому времени.

В прямом эфире турнир покажет платформа DAZN. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.

Джо Джойс – Филип Хргович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция

Джо Джойс (16–3, 15 KO) – Филип Хргович (17–1, 14 KO)

Дэвид Аделейе (13–1, 12 KO) – Джейми Тшикева (8–1, 5 KO)

Джек Рафферти (24–0, 15 KO) – Кори О'Реган (14–0, 3 КО)

Делишес Ори (дебют) – Милош Велетич (3–7, 1 КО)

Юрген Улдедай (19–1, 8 KO) – Херардо Мелладо (12–3, 7 КО)

Марк Чемберлен (16–1, 12 KO) – Мигель Анхель Скаринги (8–4, 3 КО)

Ройстон Барни-Смит (13–0, 7 КО) – Сесар Игнасио Паредес (18–16–1, 5 КО)

Халил Маджид (14–0, 4 КО) – Алекс Мерфи (13–0, 0 КО)

Нельсон Бирчалл (7–0, 4 КО) – Родриго Матиас Ареко (5–13–2 0 КО)

Алфи Мидлмис (2–0, 0 КО) – Александр Моралес (6–11–5, 2 КО)

Рамтин Муса (дебют) – Робби Чепмен (13–48–9, 2 КО)

Луис Сзето (дебют) – Набиль Ахмед (2–40–3, 0 КО)

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