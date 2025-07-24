Уроженец Калуша пробился в университетскую лигу NCAA

Никита Коневич

Молодой украинский защитник Никита Коневич (19 лет) продолжит свою заокеанскую карьеру в престижной студенческой лиге NCAA. Уроженец Калуша после двух сезонов в NAHL и USHL будет выступать за университетскую команду из штата Нью-Гэмпшир, что на границе с Канадой.

NCAA – популярная студенческая лига, из которой только за последние пять лет клубами НХЛ задрафтовано 254 хоккеиста. В общей сложности 340 бывших игрока студенческих команд выступили в НХЛ в прошедшем регулярном сезоне. Кроме того, 42% всех дебютов в НХЛ в завершившемся чемпионате были сделаны выпускниками NCAA, что является самым высоким показателем в истории.

Культовыми хоккейными выпускниками университета Нью-Гэмпшир считаются второй номер драфта НХЛ-2007 форвард Джеймс ван Римсдайк (1082 матча, 665 очков) и бывший голкипер сборной США – Тай Конклин (9 сезонов в НХЛ).

Ранее мы сообщали, что карьеру на одном из уровней университетской лиги NCAA продолжит бывший вратарь киевского «Сокола».

sport.ua