Барселона нацелилась на звездного украинца

Нападающий Жироны и сборной Украины Артем Довбик может перейти в Барселону.

Об этом сообщает Todo Fichajes.

По информации источника, каталонцы хотят приобрести украинского нападающего взамен Роберту Левандовскому. Ожидается, что 35-летний поляк покинет Барселону после завершения сезона. Отмечается, что близкое окружение Довбика уже знает об интересе со стороны «сине-гранатовых».

Недавно сообщалось, что на Артема претендует целый ряд топовых европейских клубов. В этом сезоне Довбик отыграл за Жирону 33 матча, забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.

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