Гонка чемпионов: Курт Буш станет напарником Пастраны

Курт Буш, бывший гонщик NASCAR, чемпион этой серии 2004 года, в 2017-м выигравший престижную гонку Daytona 500, присоединился к участникам «Гонки чемпионов».

В этом году она впервые пройдёт в Сиднее во второй уик-энд марта, и Буш вместе с Трэвисом Пастраной, 11-кратным победителем X-Games, популярных в США экстремальных гонок, будет представлять американский автоспорт. В пятницу вечером, т.е. 7 марта, им предстоит бороться за Кубок Наций, и их дуэт уже включают в число фаворитов.

Курт Буш завершил карьеру в NASCAR в 2023-м, причём это было следствием аварии в квалификации на овальном автодроме в Поконо, произошедшей годом раньше, но теперь восстановился, и медики не видят никаких противопоказаний, препятствующих его участию в Гонке чемпионов.

Причём он настоящий Чемпион с большой буквы: за годы карьеры, начавшейся в 2000 году, он принял участие в 776 гонках NASCAR, одержал 34 победы, 28 раз стартовал с поула и 339 раз финишировал в первой десятке.

Кроме того, в 2014-м он попробовал свои силы в другой дисциплине: принял участие в знаменитой Indy 500, за рулём машины Andretti Autosport показал 12-й результат в квалификации, финишировал 6-м в гонке и был признан лучшим новичком.

В Гонке чемпионов Буш выступал уже не раз, с разными напарниками, но теперь предпримет ещё одну попытку побороться за победу в этих интересных соревнованиях.

Курт Буш: «Гонщики всегда стремятся стать лучшими, ими движет желание раздвигать пределы возможного и побеждать. Я стремился к этому в течение всей карьеры и теперь получил ещё одно приглашение от организаторов Гонки чемпионов. Это шанс померяться силами с лучшими гонщиками мира и большая честь!»

Своё участие в ROC также подтвердили: Себастьян Феттель, четырёхкратный чемпион мира; Себастьян Лёб, девятикратный чемпион мира по ралли; Джейми Уинкап, семикратный чемпион австралийской серии Supercar; Трэвис Пастрана, 11-кратный победитель X-Games, популярных в США экстремальных гонок; Йохан Кристофферссон, семикратный чемпион мира по ралли-кроссу; Молли Тэйлор, чемпионка Австралии по ралли, также побеждавшая в серии Extreme E; Хайден Паттон, новозеландский раллист, двукратный чемпион Европы; Мик Шумахер, бывший гонщик Формулы 1, в своё время выигравший титул в Ф2, и Тоби Прайс, двукратный победитель «Дакара».

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