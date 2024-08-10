Алекс Элбон проводит отпуск, путешествуя по Швейцарии

Вчера многочисленные туристы и вообще водители и пассажиры машин, проезжавших через перевал Фурка-Пасс, расположенный на высоте 2500 метров в Швейцарских Альпах, могли испытать некоторое удивление, увидев там Алекса Элбона.

Гонщик Williams вместе с подругой, профессиональной китайской гольфисткой Лили Муни, проводит сейчас летний отпуск, путешествуя по Швейцарии. Как пишет местный таблоид Blick, машину для этого Алекс выбрал, соответствующую его статусу – спортивное купе Porsche GT3 RS c 4- литровым двигателем, развивающим более 500 л.с.

До 100 км/ч оно разгоняется за 3,2 секунды, хотя, конечно, на горных серпантинах не особенно разгонишься, но одно из достоинств этого спорткара в том, что он прекрасно держит трассу, в том числе и за счёт оригинальной конструкции задней оси с подруливающим эффектом. В Европе такая машина стоит около 260 тысяч евро.

Алекс и Лили проехали по живописной горной дороге, любовались альпийскими пейзажами, фотографировались, в том числе возле ресторана Belvédère, ставшего особенно знаменитым после фильма Goldfinger, третьей части Бондианы, вышедшей с 1964 году. Правда, ныне это заведение закрыто.

После 14 этапов сезона Элбон занимает 18-е место в личном зачёте чемпионата, на его счету пока только 4 очка, хотя нет сомнений, что он прилагает все усилия, чтобы выступать как можно лучше.

Но в этом году машина Williams отличается особенно норовистым характером, и управлять ею непросто. Впрочем, есть надежда, что во второй части чемпионата команда сможет прибавить. Тем более Алексу надо хорошенько отдохнуть и набраться сил перед оставшимися гонками.

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