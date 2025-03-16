Серия А. Коваленко и Эмполи не двигаются с 18-го места, Монца – с последнего

Серия А. 29-й тур

Монца. "Ю-Пауэр Стадиум"

"Монца" – "Парма" 1:1

Голы: Иццо 60 – Бонни 84

"Монца" почти всегда играет прилично, достойно, борется. С главными тренерами Алессандро Нестой, Сальваторе Боккетти, вновь с Нестой. Но результат всегда тот же – недостаточный. Неделю тому она упустила 2:0 над "Интером" и проиграла из-за гола на 77-ой минуте. Теперь упустила победу дома над новичком лиги "Пармой" из-за гола на 84-ой.

Поначалу команды лишь проверяли вратарей ударами издали. В начале второго тайма "Парма" делала это чаще. Но она и пропустила. Угловой был продлен Кастровилли на защитника Иццо. Ответы не были убедительными. Тем не менее, один залетел. Бонни подхватил мяч на своей половине поля, промчал слева, сместился в центр и закрутил в дальний угол.

Для самой "Пармы" это второе подряд спасение от поражения в концовке – после ничейного гола против "Торино" на 82-ой минуте. Лишь одна победа в последних 11-ти турах. Но лишь одно поражение в последних четырех. И три очка и одно место над зоной вылета. А "Монца" с двумя очками в девяти последних турах, на последнем месте в десяти очках позади нее.

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Удине. "Блюэнерджи Арена"

"Удинезе" – "Эллас Верона" 0:1

Гол: Дуда 72

"Удинезе" плавал в водах отчаянной борьбы против вылета в предыдущем сезоне. В этом же плавает в гораздо более спокойных. Даже мог превратить их в более бурные, начав борьбу за попадание в Еврокубки. Тур он начал в шести очках позади седьмого места, без поражений в шести турах – четыре победы, две ничьи. Но сегодня проиграл дома аутсайдеру.

Фриуланцы также начинали с ударов издали, которые Монтипо четко брал. Как раз первым из штрафной площадки пробил гость Москера, пусть и также слабо. В начале второго тайма хозяева раз за разом пробивали неточно, и вновь издали. А Дуда показал им, как это делается, закрутив штрафной удар над "стенкой". Далее же скорее гости могли забить второй в контратаке.

"Удинезе" остается десятым, но должен отдалиться от борьбы за Еврокубки. А "Верона" со второй победой в четырех последних матчах, с третьей в семи. Благодаря чему в семи очках над зоной вылета.

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Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" – "Эмполи" 1:0

Гол: Влашич 70

"Верона" и даже "Парма" довольно спокойны, потому что "Эмполи" никак не может набрать очки и никак не может выбраться с 18-го места. Сегодня тосканцы проиграли второй матч лиги подряд со счетом 0:1, и теперь на их счету в последних 14-ти турах лишь три очка. Все это – на фоне выхода в полуфинал Кубка за счет "Фиорентины" и "Ювентуса".

В вязкой некачественной игре "Эмполи" мог забить, но попадал в соперников, с острого угла пробивал во вратаря. Самбия с 11-ти метров слета смазал, как и Гьяси в контратаке. Исмаили не забил головой после ошибки голкипера Милинковича-Савича. За это наступила расплата, когда Влашич подхватил отскок и забил из полукруга перед штрафной.

Виктор Коваленко вышел на поле после гола, на 76-ой минуте. Активно бегал, прессинговал, старался, но "Торино" не собирался возвращать соперников в игру и действовал жестко. В итоге украинец коснулся мяча четырежды, отдал четыре передачи. Сыграл головой в штрафной "Торо", сбрасывая мяч партнеру по команде, но соперники выбили.

С тех пор, как он в команде, "Эмполи" не проиграл в двух матчах из шести во всех турнирах и забил в тех самых двух из шести. Именно в этих двух украинец не играл вообще. В остальных четырех – поражениях без забитых – он получал игровые минуты. Впрочем, следует отметить, что всякий раз выходил на поле уже когда его команда проигрывала.

"Эмполи" на 18-ом месте в трех очках позади 16-го и 17-го, которые уже также играли в этом туре. То есть борьба продолжается, и догнать, спастись от вылета, еще вполне реально. Но уж слишком мало очков набирает команда Роберто Д'Аверсы. А "Торино" с десятью очками в последних четырех турах. Он на 11-ом месте.

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