Киев-Баскет обыграл БК Ровно и повел в полуфинальной серии плей-офф Суперлиги FAVBET-2024/25

Второй поединок в серии пройдет 17 апреля в Ровно

Киев-Баскет обыграл БК Ровно (75:69) в первом поединке полуфинальной серии плей-офф Суперлиги FAVBET-2024/25.

Команда Дмитрия Забирченко ударно провела стартовую четверть, по итогам которой ушла в отрыв на 10 очков. Вторая десятиминутка также осталась за киевлянами — на большой перерыв они отправились с преимуществом в 13 баллов.

Во второй половине встречи БК Ровно удалось немного сократить отставание (которое порой насчитывало всего три очка), но в итоге Киев-Баскет довел дело до победного конца.

В составе Киев-Баскета самым результативным игроком стал Денис Клевзуник, на счету которого 24 набранных очка. У БК Ровно дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов собрал американский легионер Си Джей Уильямсон.

Второй матч Киев-Баскет и БК Ровно проведут 17 апреля. В параллельной полуфинальной серии Днепр повел в противостоянии с Черкасскими Мавпами. Напомним, что серии длятся до двух побед одной из команд.

Суперлига FAVBET-2024/25. 1/2 финала. Первый матч

Киев-Баскет — БК Ровно 75:69 (28:18, 23:20, 12:18, 12:13)

Киев-Баскет: Сушкин 19 + 5 подборов – 5 потерь, Зайцев 2, Буренко 15 + 5 подборов, Клевзуник 24 + 8 подборов, Сандул 2 + 5 подборов; Карпюк 13 + 10 подборов, Когут 0, Сафонов 0, Смитюх 0

БК Ровно: Браун 1, Уильямсон 24 + 12 подборов, Тимощук 3 + 5 подборов + 5 перехватов, Соловьов 12, Гарбар 4 – старт; Шепелев 11, Фуллер 8, Головчик 4, Поносов 2, Герасимчук 0, Шептицкий 0

Источник