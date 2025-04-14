Джессика Пегула – о том, что выиграла больше всего матчей в сезоне в WTA-туре: “В этом году я чувствую себя намного свежее и более готовой к игре”

Третья ракетка мира Джессика Пегула пообщалась с прессой перед стартом на соревнованиях WTA 500 в Штутгарте



– Джесс, добро пожаловать в Штутгарт. Вы здесь впервые. Какие ваши первые впечатления от турнира?

– Да, я очень рада быть здесь. Это мое первое выступление здесь, как вы и сказали. Просто пытаюсь почувствовать корты, как всё происходит. Я не думаю, что я когда-либо играла в закрытом помещении на красном грунте. Я чувствую, что нужно немного привыкнуть из-за смены часовых поясов. Пока что я чувствую, что мне нравятся условия. Они довольно быстрые, особенно на центральном корте. С нетерпением жду своего выступления, надеюсь, что сыграю здесь несколько матчей и продемонстрирую хороший теннис во время моего дебюта.

– Сейчас начало апреля. Думаю, вы уже сыграли семь или восемь турниров. В этом году вы выиграли больше матчей, чем любая другая теннисистка в туре [25 побед в 31 матче]. Вам это нравится, быть занятой, играть много матчей?

– Да, я думаю, что это немного связано с тем, что я играю больше, чем другие. Мне казалось, что в прошлом году я немного перегорела. Я пропускала эту часть сезона. В этом году я чувствую себя намного свежее, более готовой к игре, путешествиям и всему такому. Я думаю, что это очень важно. Если я чувствую себя хорошо, я люблю извлекать из этого пользу. В прошлом году мне действительно не надо было играть так много, но в этом году я подумала: «О, я чувствую себя хорошо, я чувствую себя готовой, так что я могу этим воспользоваться». К счастью, это окупилось большим количеством матчей. Я думаю, что это именно то, что происходит, когда у тебя все хорошо, ты играешь больше. Это всегда хорошая проблема.

– Вы чувствуете себя хорошо как физически, так и морально?

– Да, очень хорошо. Да, у меня была небольшая травма колена в конце прошлого года в Саудовской Аравии. В этом году я смогла с ней разобраться. Я сыграла много матчей, смогла почувствовать, что очень хорошо двигаюсь по корту, хорошо играю. Так что чувствую себя очень здоровой и физически, и морально.

– Вы упомянули, что пропустили большую часть грунтового сезона в прошлом году. Какие ваши цели и надежды на турниры в Европе, особенно учитывая то, как хорошо вы начали грунтовый сезон в Чарльстоне?

– Да, я знаю, что зеленый грунт немного отличается от красного. В то же время я чувствую, что в Чарльстоне условия достаточно быстрые, и в Штутгарте будет достаточно быстро, и в Мадриде из-за высоты над уровнем моря всегда достаточно быстрые условия. Вот в Риме, возможно, уже корты не такие быстрые. Я чувствую, что хорошее начало сезона на грунтовом покрытии было важным. Потому что ты сразу чувствуешь уверенность на другом покрытии. Это приятно знать, что тебе нужна неделя или две, чтобы приспособиться к новому покрытию. Это все способствует моей уверенности в себе. Мне нечего защищать. Я думаю, что это тоже всегда хорошее ощущение, когда нет большого давления из-за защиты очков. Я думаю, что просто сделаю всё возможное, использую уверенность, которую я обрела за предыдущую неделю в Чарльстоне, всё то, над чем я работала, готовясь к грунтовому сезону, добавлю определённые вещи в свою игру, посмотрю, как это сработает. Я просто надеюсь, что смогу хорошо выступить, выиграть несколько хороших матчей и упорно посоревноваться.



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