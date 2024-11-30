«Он быстро закончит». Чисора назвал победителя 2-го боя Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Дерек Чисора из Великобритании поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Верю ли я в победу Тайсона? Смотря на то, с кем он спаррингует перед этим боем, я не вижу, чтобы эти ребята сделали из него угрозу для Усика, ведь все они в восторге от Фьюри и будут себя сдерживать.

Александр выйдет совсем другим на бой. Я вижу, как Усик быстро начнет этот бой и быстро его закончит, украинец постоянно говорит, что не оставит его в покое. Я хочу победы Тайсона, но шансов мало», – сказал Чисора.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua