Канело поделился планами относительно завершения карьеры

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес признался, что пока еще не планирует уходить из бокса.
«У меня еще много времени в боксе. Чувствую, что я в расцвете сил.
«Молодой, свежий, богатый и красивый» – как говорит Флойд Мейвезер», – заявил Канело, являющийся абсолютным чемпионом мира по боксу.
Альварес выходит против не того мексиканца. Но в Мунгию верят
Как известно, в ночь на 5 мая в Лас-Вегасе (США) Альварес проведет защиту титула абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе в бою против Хайме Мунгия.