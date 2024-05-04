Канело поделился планами относительно завершения карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Альварес

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес признался, что пока еще не планирует уходить из бокса.

«У меня еще много времени в боксе. Чувствую, что я в расцвете сил.

«Молодой, свежий, богатый и красивый» – как говорит Флойд Мейвезер», – заявил Канело, являющийся абсолютным чемпионом мира по боксу.

Альварес выходит против не того мексиканца. Но в Мунгию верят

Как известно, в ночь на 5 мая в Лас-Вегасе (США) Альварес проведет защиту титула абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе в бою против Хайме Мунгия.

sport.ua