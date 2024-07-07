Известный боксер оценил шансы Ломаченко в бою против Дэвиса

Getty Images/Global Images Ukraine. Джервонта Дэвис

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Шейн Мосли (49-10-1, 41 KO) сделал прогноз на потенциальный бой между чемпионом WBA в легком весе Джервонтой «Танком» Дэвисом (30-0, 28 KO) и обладателем пояса IBF в этом дивизионе Василием Ломаченко (18-3, 12 KO).

«Это будет отличный бой. Я бы хотел посмотреть, как Танк справится с этим вызовом.

Ломаченко будет наносить много ударов по Дэвису, но будет опасаться попасться на один из его встречных ударов. Не секрет, что Танк всегда стремится нанести один сильный удар, что ставит его в невыгодное положение против такого осторожного бойца, как Ломаченко.

Это будет сложный бой для Джервонты, и он может стать неожиданным для Ломаченко, потому что он немного старше. Возможно, время Ломаченко уже прошло, и у Дэвиса есть возможность поймать его. Танку нужно будет наносить достаточно сильные удары, чтобы либо неоднократно отправить Ломаченко в нокдаун, либо остановить его, если он хочет получить победу. Джервонте будет недостаточно наносить один-два сильных удара за раунд и рассчитывать на победу решением судей, потому что он не сможет перебоксировать Ломаченко», – сказал Мосли.

Ранее тренер Дэвиса заявил, что Ломаченко согласился уступить Джервонте право на бой с чемпионом WBC в легком весе Шакуром Стивенсоном (22-0, 10 КО).

sport.ua