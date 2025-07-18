Бывшая вторая ракетка мира берет паузу в выступлениях: “Уже некоторое время не чувствую себя счастливой на корте”

Теннисистка из Туниса Онс Жабер в соцсетях рассказала, что хочет сосредоточиться на себе и провести время вне тенниса



30-летняя Жабер, двукратная финалистка Уимблдона и финалистка US Open, сейчас находится на 71-й строчке в рейтинге. Экс-вторая ракетка мира досрочно завершила свое выступление на Уимблдоне в этом году, когда не смогла доиграть матч первого круга.

“За последние 2 года я так сильно себя подталкивала, боролась несмотря на травмы и сталкивалась с различными другими испытаниями. Но глубоко внутри я не чувствую себя действительно счастливой на корте уже в течение определенного времени.

Теннис – такой прекрасный спорт. Но сейчас я чувствую, что пришло время отойти на шаг и наконец поставить себя на первое место: дышать, исцеляться и заново находить радость от просто жизни.

Спасибо всем вам, мои болельщики, за понимание. Ваши поддержка и любовь значат для меня очень много. Я всегда ношу их с собой.

Несмотря на то, что я остаюсь вне корта, я продолжу быть рядом и быть на связи разными способами, чтобы делиться с вами всеми этим путешествием”, – написала Жабер в своих социальных сетях.

В этом году Онс Жабер сыграла 28 матчей, в которых одержала 14 побед. Ни на одном турнире в сезоне ей не удалось пройти дальше четвертьфинала.

btu.org.ua