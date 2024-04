Джейлен Вільямс підхопив кричалку з трибун арени в Оклахомі – вони разом імітували звук тварини

22 квітня «Оклахома» обіграла «Нью-Орлеан» у першій грі серії плей-оф НБА. Перший посів Заходу закрив опонента з рахунком 94:92.

Ключову роль в звитязі «Тандер» відіграв Джейлен Вільямс, який набрав 19 очок, сім підбирань та дві передачі за 40 хвилин.

В одному з епізодів переповнена арена в Оклахомі почала гучно імітувати собачий гавкіт – це символізує підтримку гравцю чи команді, які мовою сленгу звуться «dog / dogs» – щось на кшталт крутих хлопців.

Пік драфту НБА-2022 року миттєво підхопив кричалку і теж почав імітувати гавкіт:

Фото/відео: Oh No He Didn't

