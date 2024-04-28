Александрия не смогла забить Колосса в 26 туре УПЛ

Фото: ФК Александрия

Александрия и кузнечный Колос не обнаружили сильнее в матче Украинской Премьер-лиги (УПЛ) по футболу сезона-2023/24.

Игра завершилась со счетом 0:0.

<img title="Александрия не смогла убить Колоссу в 26 туре УПЛ" src="/wp-content/uploads/2024/04/c41abe41adc143e03aa2d26ebb59ecf5.jpg" alt="Александрия не смогла убить Колоса

В первом тайме Александрия больше владела инициативой, но вот совершенно без моментов. Колоссу было удобно играть вторым номером. Но не было ни моментов, ни ударов в створ ворот.

Во второй половине встречи также не были забиты головы. Но возникли опасные моменты. В частности, в конце встречи Владислав Погорелый мог принести гостям победу, но не попал в пустой угол ворот.

Александрия занимает 12 место в турнирной таблице, а коваловская разместилась на 11 месте.

В следующем туре 4 апреля Александрия будет принимать Движение. А Колос 5 апреля на выезде сыграет против киевских динамовцев.

Чемпионат Украины по футболу — УПЛ 26 тур, 28 апреля

Колос — Александрия 0:0 (0:0)

Напомним, в первом матче игрового дня Заря и Оболонь не обнаружили сильнее, луганчане впервые за 10 лет не сыграют в еврокубках.

В воскресенье, 28 апреля, также Кривбасс встретится с клубом Металлист 1927 (18:00) ).

Накануне Динамо в меньшинстве вырвало победу над СК Днепр-1 (2:1), Шахтер разобрался с ЛНЗ (3:0), а Минай уверенно одолел мор.

champion.com.ua