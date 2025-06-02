Вингер Баварии летом может покинуть команду: им интересуются клубы АПЛ и Саудовской Аравии

Французский вингер Кингсли Коман может этим летом покинуть мюнхенскую "Баварию".

В прошлом году "Барселона" уже проявляла интерес к 28-летнему футболисту. Однако, на данный момент в списке потенциальных трансферных целей испанского гранда на эту позицию также рассматриваются Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед") и Луис Диас ("Ливерпуль").

Как пишет Фабрицио Романо, о ситуации с Команом уже проинформировано несколько команд из английской Премьер-лиги, которые готовы включиться в борьбу за Кингсли. Не остаются в стороне и клубы Саудовской Аравии.

Коман в текущем сезоне за "Баварию" сыграл 41 матч, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

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