Реал прощается с легендой, Кинарейкин летит в Испанию, РБЛ набирает вингеров. Главные новости за 16 июля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 16 июля.

Бойня вместо спарринга

"Динамо" продолжает неубедительно смотреться в рамках предсезонки. Последний спарринг перед стартом еврокубков закончился для команды Шовковского настоящей бойней. Шапаренко ушел с красной, а матч арбитр завершил на 85-й минуте из-за неспортивного поведения игроков.

Апдейт по Кинарейкину

Яков Кинарейкин уже попрощался с "Карпатами" и отправился в Испанию. Остались формальности: прохождение медобследования и подписание контракта с "Вильярреалом".

Борнмут не прогибается

"Борнмут" отказывается занижать цену Ильи Забарного. "Вишенки" хотят минимум 70 млн евро, ПСЖ давно торгуется, но больше 60 пока не предлагал.

Петрович приехал

Если Забарный останется в "Борнмуте", то будет играть с Джордже Петровичем. "Вишенки" уже подписали вратаря. "Челси" тем временем, как и в случае с Мадуэке, продал вдвое дороже, чем брал.

Зина будет свободным?

Еще один наш легионер вероятно покинет АПЛ. О желании "Арсенала" расстаться с Зинченко известно давно. Похоже, "канониры" настолько сильно настроены понизить зарплатную ведомость перед приездом новичков, что готовы пойти на досрочное расторжение контракта с украинцем.

Дячук ушел

"Динамо" отпустило центрбека Максима Дячука. 21-летний выпускник киевлян отправился за игровой практикой в Польшу. Речь об годичной аренде.

Васкес гудбай

Чистку состава проводит и "Реал". Лукас Васкес откровенно перестал тянуть даже для глубокого резервиста. Так что после 18 лет родной клуб указал ему на дверь.

Усиление Атлетико

Соседи из Мадрида тем временем продолжают серьезно затариваться. "Атлетико" уже подписал Руджери из "Аталанты", прекрасного плеймейкера Алекса Баэну. На очереди аргентинец Тиаго Альмада. А теперь еще и взяли одного из лучших проспектов лиги среди полузащитников. Все новички в возрасте от 22 до 24. Смена поколений.

Десятка Ямаля

Поведение Ямаля за пределами поля продолжает настораживать. Но в "Барсе" ему приготовили классный подарок на 18-летие – новый контракт на 6 лет и 10-й номер. Посмотрим, по чьим стопам пойдет – пока ближе к Роналдиньо, нежели Месси.

Вингеры для РБЛ

Лейпциг закрыл проблемную позицию. "Быки" за день взяли сразу двух вингеров на общую сумму в 50 млн евро. Первого вы могли видеть в ЛЧ – Бакайоко разрывал Педро Энрике за ПСВ в ЛЧ. А вот парня из "Леганеса" знают разве что настоящие поклонники Примеры.

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