Стельмах завоевал три награды, Костюк – одну на международных соревнованиях по спортивной гимнастике в Анталье

Два серебра и две бронзы.

Украинские представители спортивной гимнастики получили четыре награды на этапе Кубка мирового вызова-2024 в турецкой Анталье.

<p Радомир Стельмах стал вицечемпионом в упражнениях на параллельных брусьях, а также завоевал бронзовые награды в финалах в опорном прыжке. и в упражнениях конь-махи. Другой украинец Владимир Костюк занял второе место в опорном прыжке.

Об этом сообщает Украинская федерация гимнастики.

Следующий этап Кубка мирового вызова по спортивной гимнастике состоится 4-7 апреля в хорватском Осиеке. ;

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