Стельмах завоевал три награды, Костюк – одну на международных соревнованиях по спортивной гимнастике в Анталье

Два серебра и две бронзы.
Украинские представители спортивной гимнастики получили четыре награды на этапе Кубка мирового вызова-2024 в турецкой Анталье.
<p Радомир Стельмах стал вицечемпионом в упражнениях на параллельных брусьях, а также завоевал бронзовые награды в финалах в опорном прыжке. и в упражнениях конь-махи. Другой украинец Владимир Костюк занял второе место в опорном прыжке.
Об этом сообщает Украинская федерация гимнастики.
Следующий этап Кубка мирового вызова по спортивной гимнастике состоится 4-7 апреля в хорватском Осиеке.  ;
Ранее стала известна заявка сборной Украины по спортивной гимнастике на Евро-2024.
Накануне призер Олимпиады Игорь Радивилов впервые стал отцом.