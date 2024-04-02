Хюлкенберг: Резина в Сузуке подвержена сильной деградации

Команда Haas F1 в неплохом настроении готовится к Гран При Японии, который пройдёт на автодроме в Сузуке. В Австралии Нико Хюлкенберг и Кевин Магнуссен финишировали в призовой десятке, и, конечно, в предстоящий уик-энд в Haas хотели бы развить этот успех, тем более что у обоих гонщиков американской команды большой опыт выступлений на этой трассе. Однако добиться этого будет непросто…

Айо Комацу, руководитель команды: «Позади три первые гонки сезона, проходившие на трассах, разных по характеристикам. Я очень рад, что на двух этапах из трёх нам удалось заработать очки. В гонках наш темп лучше, чем в квалификации, особенно хорошо это было заметно в Мельбурне, и это, безусловно, наша сильная сторона.

В тоже самое время в Австралии мы видели, что в квалификации проявились слабости VF-24, и, к сожалению, в Сузуке тоже будет примерно так же. Это связано с особенностями трассы, с её первым сектором, состоящим из скоростных поворотов.

И в Бахрейне, и на первом секторе в Джидде, и в Мельбурне мы видели, что наша машина не лучшим образом справляется со скоростными участками трасс, поэтому в Сузуке нас тоже ждут серьёзные сложности. Важно понять, каким образом можно сократить этот дефицит скорости, и как перед квалификацией добиться нужного баланса и уровня сцепления. Тем более что обгонять на этой трассе непросто.

Со всеми этими сложностями предстоит разбираться, но у нас есть несколько идей, поэтому на тренировках в пятницу будем экспериментировать и пытаться добиться улучшений. Если же говорить о гоночном темпе, то предвижу, что, как и в Мельбурне, он будет лучше, чем скорость в квалификации, и разрабатывая тактику гонки, надо будет это учесть и постараться использовать».

Нико Хюлкенберг: «Трасса в Сузуке считается классической, и она действительно легендарная. Она сложная и требует отточенной техники пилотирования, поэтому в квалификации довольно сложно проехать идеальный круг. Но трудные задачи интересно решать.

Японские болельщики всегда полны энтузиазма и готовят для гонщиков замечательные подарки, поэтому я запасся отдельным чемоданом, чтобы забрать всё это домой!

Для Сузуки характерна комбинация медленных, среднескоростных и быстрых поворотов, и, вероятно, впервые в этом году нам предстоит выступать на трассе, где резина подвержена сильной деградации. Интересно посмотреть, как в этой связи мы будем выглядеть на фоне соперников.

Исторически гонки на японской трассе сопровождались сильной деградацией резины, и важно постараться разобраться с этой проблемой – собранная в Сузуке информация пригодится нам в дальнейшем в течение всего года.

Безусловно, в этом сезоне мы видим ряд позитивных признаков, и ощущения в кокпите за рулём машины уже лучше, чем полгода назад, однако выводы делать рано».

Кевин Магнуссен: «Этап в Сузуке – одна из тех гонок сезона, где ты получаешь максимум удовольствия от пилотирования. Японская публика создаёт уникальную атмосферу, и это всегда само по себе становится интересным опытом, ведь в этой стране особая фанатская культура.

В теории Сузука не лучшим образом подходит нашей машине, но я всё-таки полагаю, что в этом году у нас более эффективная машина. Даже если нам не удастся отличиться в квалификации, будем надеяться, что мы сможем хорошо провести гонку».

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