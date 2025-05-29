Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он вырубит его холодным, ледяным нокаутом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Флойд Мейвезер

Известный американский экс-боксер Флойд Мейвезер высказался о гипнотическом бое между легендами бокса Мэнни Пакьяо и Шугар Рэй Леонардом.

«Шугар Рэй Леонард побьет Мэнни Пакьяо, он нокаутирует его холодным, ледяным нокаутом, как филиппинца когда-то нокаутировал Хуан Мануэль Маркес», – сказал Пакьяо.

Пакьяо проведет бой за титул чемпиона мира против американца Марио Барриоса (29-2-1, 18 КО), который владеет поясом WBC

Ранее известный промоутер Боб Арум высказался о современном супертяжелом дивизионе в боксе и вспомнил украинского боксера Александра Усика.

sport.ua