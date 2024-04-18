Матчи Евро-2024 в Украине можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO.

Об этом компания сообщила в официальном прессрелизе.

<p Все матчи турнира будут доступны по подписке, детали которой будут объявлены вскоре. Также часть матчей будет транслироваться бесплатно на региональных телеканалах "Общественного" (например, "Общественное Львов", "Общественное Черкассы", "Общественное Черновцы" и др.).

«Общественное» покажет матч-открытие, по одному матчу группового этапа в день, половину игр 1/16 финала, а также все четвертьфиналы, оба полуфинала и финал. Также на «Общественном» будут транслироваться все поединки с участием сборной Украины — и на групповом этапе, и на стадии плей-офф (в случае выхода из группы).

С распределением матчей группового этапа можно ознакомиться на фото ниже. Распределение матчей плей-офф станет известно во время турнира.

<img title="Стали известны официальные трансляторы Евро-2024 в Украине" src="/wp-content/uploads/2024/04/d9a01162b5b05984a10fce934b15d467.png" alt="Стали известны официальные трансляторы Евро-2

Матчи чемпионата Европы-20 , который продлится с 14 июня по 14 июля, будут принимать 10 городов Германии: Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Напомним, что сборная Украина победила Исландию(2:1) в финале плей-офф квалификации и завоевала путевку в финальную часть континентального первенства.

champion.com.ua