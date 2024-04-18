Рафаэль Надаль — о своем поражении в Барселоне: «Сегодня не тот день, когда я должен был действительно отдать все силы и умереть на корте»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свое поражение от австралийца Алекса де Минора во втором круге турнира в Барселоне.

«Сегодня не тот день, когда я должен был действительно отдать все силы и умереть на корте. После проигрыша первого сета я уже не мог бороться за матч. Это был конец. Я играл с тем, что у меня было, а все остальное не имеет значения.

Сегодня я не мог позволить себе играть три часа. А в Париже пусть будет то, что Бог даст. Там я надеюсь быть конкурентоспособным. Здесь я воспользовался тем, что у меня было. Я использовал шанс попрощаться с клубом, играя на турнире. Неделю назад я думал, что не буду в состоянии здесь снова сыграть. Перед турниром у меня был четкий приоритет — не рисковать. Важно было, что я смог сыграть, что я был на корте. Это отличные новости.

Надеюсь, что через неделю я буду в Мадриде. Буду накапливать тренировочную и матчевую практику. Это нормально, что это был мой последний матч в Барселоне. Со мной все в порядке. Я довольно стабильный человек в эмоциональном плане. Я воспринимаю вещи по-философски и анализирую все правильным образом», — сказал Рафаэль Надаль на послематчевой пресс-конференции.

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