Ювентус продлит контракт со своим защитником — Инсайдер

Контракт будет рассчитан до 2029 года

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"Ювентус" предложил своему защитнику Андреа Камбьязо новое пятилетнее соглашение, которое продлится до июня 2029 года. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Уже состоялась первая встреча между представителями клуба и игрока, чтобы начать переговоры. Хотя официального подписания контракта еще не было, ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

Андреа в нынешнем сезоне Серии А сыграл 34 матча, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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