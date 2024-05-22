«Позор». Эгис Климас подверг жесткой критике судью мегафайта Усик – Фьюри

Вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса.
В 12-раундовом поединке встретились украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри.
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В 9-м раунде Усик отправил соперника в нокдаун, но канаты, судья и гонг спасли Тайсона.
Судейские записки: Усик 115–112, Фьюри 114–113, Усик 114–113
Менеджер украинского чемпиона Эгис Климас высказался о судействе в этом противостоянии.
«В последнее время я просто удивляюсь решениям судей. У меня нет слов, я сидел на том же приблизительно месте, что и судья, и я просто не понимаю, как он такое насчитал. Это просто позор, очень плохое судейство.
Мы ничего не можем с этим поделать. Один раз судьи считают хорошо, другой раз нет, это как лотерея. Я не хочу, чтобы судьи были на нашей стороне, я просто хочу честной работы от них», – отметил Климас.
Ранее промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн прокомментировал скандальное решение рефери остановить бой в 9-м раунде, в котором Усик мог оформить потенциальный нокаут.