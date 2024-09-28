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Футбол

Чалханоглу – о поражении Милану: Мы не привыкли проигрывать такие матчи

“Нерадзури” уже на другом уровне?

Чалханоглу – о поражении Милану: Мы не привыкли проигрывать такие матчи

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Полузащитник "Интера" Хакан Чалханоглу прокомментировал поражение команды и дерби в прошлом году против "Милана"

    “Милан” заслуженно выиграл Дерби, но мы знаем, что мы сильны: теперь мы меньше говорим и больше работаем. Мы не привыкли проигрывать эти матчи, возможно это правда, но мы хорошо тренировались, решительно и с правильным лицом. Теперь будем продемонстрировать это на поле”, – сказал Чалханоглу.

    "Интер" уступил дома "Милану" в матче 22 сентября. "Росонери" победили благодаря голу Габбии на 89 минуте.

    Сегодня "Интер" обыграл "Удинезе" в рамках шестого тура Серии А, благодаря чему вернулся в топ-4 чемпионата. Первый "Ювентус" опережает "нерадзури" на один зачетный пункт.

    www.ua-football.com

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