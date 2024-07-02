Нове комбо картки Хамстер Комбат за 3 липня ВІДЕО

«Hamster Kombat«, популярна мобільна гра, запускає нову акцію, яка обіцяє геймерам захоплюючий досвід та щедрі винагороди. З 2 по 3 липня гравці матимуть унікальну можливість відкрити ексклюзивні комбо-картки, які можуть значно підсилити їхні можливості у грі.

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Що таке комбо-картки?

Комбо-картки — це спеціальні підсилювачі у «Hamster Kombat», які дозволяють гравцям отримувати додаткові переваги в боях. Ці картки можуть включати збільшення сили атак, покращення захисту, а також спеціальні здібності, що можуть бути вирішальними у критичні моменти гри.

Особливості нових карток

Нові комбо-картки, що будуть доступні для відкриття у перші дні липня, включають унікальні можливості, які не були доступні раніше. Серед них:

HamsterGram : Підсилює спілкування між гравцями, дозволяючи взаємодіяти і координувати атаки.

: Підсилює спілкування між гравцями, дозволяючи взаємодіяти і координувати атаки. Trading bots : Оптимізує ресурси гравця, автоматично обмінюючи менш цінні предмети на більш важливі ресурси.

: Оптимізує ресурси гравця, автоматично обмінюючи менш цінні предмети на більш важливі ресурси. Sports integration: Додає елементи реального спорту, збільшуючи інтерактивність і динаміку гри.

Як отримати 5 мільйонів монет?

Головною привабливістю акції є можливість виграти 5 мільйонів монет. Для цього гравцям необхідно відкрити комбо-картки протягом вказаних дат. Ці монети можуть бути використані для покупки нових персонажів, обладунку, а також інших корисних аксесуарів у грі.

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ВІДЕО інструкція

Заохочення для активних учасників

«Hamster Kombat» також анонсувала додаткові бонуси для тих гравців, які проявлять найбільшу активність під час акції. Важливо не пропустити цю можливість, оскільки подібні акції відбуваються не дуже часто.

Схожі на Hamster Kombat проєкти

Для тих, хто шукає можливості заробітку в інтернеті з мінімальними або без початкових вкладень, окрім Hamster Kombat, існує багато інших проектів:

Перспективи розвитку Hamster Kombat

Проект Hamster Kombat продовжує активно розвиватися, і незабаром планується листинг токенів HMSTR. Очікується, що торги розпочнуться на різних криптовалютних біржах через місяць. Нижче наведені декілька бірж, які можуть підтримати листинг Hamster:

KUCOIN – перспективна біржа, на якій буде Pre-Market токенів Hamster Kombat.

BINANCE — здобула славу завдяки власній надійності та зручному функціоналу, який сподобався багатьом;

OKX — платформа, що поєднує в собі всі необхідні елементи для комфортного використання як новачками, так і досвідченими трейдерами;

ByBit — привернула широкий спектр користувачів і впровадила одні з найновіших технологій, завдяки чому трейдери отримали великий прибуток від угод;

BingX — ця платформа заслуговує уваги насамперед завдяки своїй надійності та комфорту;

GateIO — підтримує багато криптовалют і надає гарантовані торгові опції;

WhiteBit — зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.

Залишайтеся в курсі подій

Не пропустіть свій шанс заробити неймовірну кількість монет та покращити свій ігровий досвід у «Hamster Kombat». Маркетингова кампанія, що обіцяє стати однією з найбільш запам’ятовуваних у цьому році, чекає на вашу участь.