Легенда рассказал, сколько поражений будет у Усика перед концом карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Легендарный боксер Дюк Маккензи – первый британец, покоривший три дивизиона, высказался о будущем Александра Усика.

«Люди говорят, что Усик постарел. Но я такого не вижу. Какие признаки старости? Разве он измучен? Александр еще свежий, он может адаптироваться к любому сопернику. Александр будет тем, кто завершит карьеру непобежденным. Он закончит с огромным счетом в банке», – сказал Маккензи.

Ранее промоутер Александра Усик Александр Красюк сообщил, что ведутся переговоры о реванше украинца с Даниэлем Дюбуа.

sport.ua