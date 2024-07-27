Зайцев объяснил, почему перестал набирать очки в НХЛ

Защитник Никита Зайцев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что поменял роль атакующего защитника по требованию тренерского штаба «Торонто».

— В первый сезон в «Торонто» у тебя было «минус 22», но много очков. А потом ты перестал набирать результативные баллы.

— Мне сказали, что у тебя меняется роль в команде, не будет большинства. У нас есть защитники с такими же контрактами, которые более приспособлены играть в большинстве. А в меньшинстве играть некому. Я играл в первой паре меньшинства. Я так и играл всю свою жизнь — в первой паре меньшинства.

— Ты уезжал из ЦСКА атакующим защитником.

— Если бы я в НХЛ рассказывал всем, как здорово действовал в ЦСКА, я бы уехал из лиги через два года. В НХЛ я был универсалом, выполнял то, что от меня требуется. Приносил пользу команде. Мне кажется, это самое главное в хоккее.

«Играл честно, бился, как собака, ни капли не стыдно». Зайцев — о карьере в НХЛ и переходе в СКА

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