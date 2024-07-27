Ферстаппен: Я постарался сделать всё, что в моих силах

Макс Ферстаппен показал лучшее время в квалификации Гран При Бельгии, но потеряет десять мест на старте в качестве штрафа за замену двигателя.

Его напарник по Red Bull Racing Серхио Перес впервые за долгое время уверенно провёл сессию, показал третье время и стартует вторым.

Макс Ферстаппен (1-й): «Хорошая квалификация. К счастью, погода была нормальной – шёл небольшой дождь, но он не помешал нам уверенно провести квалификацию.

Всё прошло хорошо – на каждом комплекте шин я показывал неплохие времена на круге. Я не знал, подсохнет ли трасса к финалу, поэтому постарался оставить два новых комплекта промежуточных шин на финал. К счастью, моих попыток хватило, чтобы пройти первую и вторую сессии.

Я очень доволен. Машина была достаточно быстра на мокрой трассе, и я мог чисто проезжать круги, что обычно не так и просто сделать. На воскресенье прогноз обещает более тёплую погоду и отсутствие осадков, поэтому многое будет зависеть от деградации резины. Мы должны удостовериться, что справимся с шинами.

Я знал, что потеряю десять мест на старте, поэтому сегодня постарался сделать всё, что в моих силах. Я не знаю, насколько быстрой будет машина в гонке, но надеюсь, что смогу побороться и прорваться наверх.

Гонка может быть проиграна уже в первом повороте, поэтому посмотрим, как всё сложится на старте. Постараюсь избежать неприятностей. Предстоит очень длинная гонка, в которой необходимо внимательно контролировать износ шин. Надеюсь, завтра мы будем конкурентоспособными.

Мы не облегчаем себе задачу, учитывая, какую плотную борьбу ведём. Я знаю, что сегодня отличный день, но на мокрой трассе. Нужно быть быстрым завтра на сухом асфальте. Предстоит сложная борьба, но мы постараемся сделать всё, что в наших силах. Надеюсь, смогу побороться с Ferrari и Mercedes. Если удача будет на нашей стороне, то, возможно, я смогу побороться с McLaren».

Серхио Перес (3-й): «Временами квалификация была сложной. В подобных условиях легко ошибиться, как это было в нескольких предыдущих квалификациях, проходивших в таких же погодных условиях. Хорошо, что мне, наконец, удалось сложить всё воедино.

К сожалению, у меня не осталось новых комплектов шин на финал. Во второй сессии мы немного выбились из ритма, поэтому мне повезло пройти в финал.

Я считаю, что второе место – лучшее для старта в Спа. В прошлом году мы с Шарлем Леклером стартовали с тех же позиций, и завтра я постараюсь вновь его обогнать. Впереди длинная гонка, погода ожидается сухой, так что посмотрим.

Как я всегда говорю, каждый уик-энд – новая возможность выступить лучше. Завтра будет новая возможность выступить лучше, чем сегодня. Попробую победить. Полагаю, деградация резины будет довольно высокой, поскольку шины сильно гранулируются на новом асфальте. Нас ждёт много неизвестного, но у меня хорошее предчувствие».

Источник