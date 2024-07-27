Погода внесла коррективы в расписание Олимпиады: матчи украинок в субботу отменены

Из-за дождя большинство запланированных матчей сегодня не состоится

Сегодня в Париже был запланирован старт теннисного турнира, однако матчи, которые должны были пройти на внешних кортах комплекса Roland Garros, отменены из-за дождя.

Напомним, что в первый игровой день соревнований в расписании были запланированы матчи первого круга с участием Марты Костюк, Даяни Ястремской, Ангелины Калининой, а также парная встреча с участием сестёр Людмилы и Надежды Киченок.

Расписание воскресенья организаторы опубликуют позднее.

btu.org.ua