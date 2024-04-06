Бостон Михайлюка одержал минимальную победу над Сакраменто Лэня в НБА

Святослав набрал в матче 5 очков, 2 подбора и 1 передачу, Алексей не отметился результативными действиями

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи.

Бостон Святослава Михайлюка одержал минимальную победу над Сакраменто Алексея Лэня. Дуэль двух украинцев также осталась на защитником Селтикс. Святослав набрал в матче 5 очков, 2 подбора и 1 передачу, Алексей не отметился результативными действиями.

Среди других поединков отметим третье подряд поражение второй команды Востока Милуоки, теперь в матче с Торонто. Даллас в плотной борьбе победил Голден Стэйт.

Вашингтон Уизардс — Портленд Трэйл Блэйзерс — 102:108 (27:32, 24:27, 30:27, 21:22)

Индиана Пэйсерс — Оклахома Сити Тандер — 126:112 (31:32, 38:27, 31:30, 26:23)

Шарлотт Хорнетс — Орландо Мэджик — 124:115 (38:23, 29:29, 27:27, 30:36)

Бостон Селтикс — Сакраменто Кингз — 101:100 (27:15, 27:35, 30:22, 17:28)

Мемфис Гризлис — Детройт Пистонз — 108:90 (32:22, 25:16, 32:32, 19:20)

Милуоки Бакс — Торонто Рэпторс — 111:117 (27:21, 27:37, 31:32, 26:27)

Нью-Орлеан Пеликанс — Сан-Антонио Сперс — 109:111 (27:18, 34:33, 25:35, 23:25)

Хьюстон Рокетс — Майами Хит — 104:119 (27:27, 32:37, 24:29, 21:26)

Чикаго Буллз — Нью-Йорк Никс — 108:100 (29:17, 32:28, 20:31, 27:24)

Даллас Маверикс — Голден Стэйт Уорриорс — 108:106 (31:32, 21:22, 27:22, 29:30)

Финикс Санз — Миннесота Тимбервулвз — 97:87 (32:20, 25:21, 20:20, 20:26)

Лос-Анджелес Клипперс — Юта Джаз — 131:102 (41:16, 34:26, 29:37, 27:23)

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