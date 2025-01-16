Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, как бы прошел мой бой против Усика?»

Александр Усик и Эвандер Холифилд

Легендарный американский супертяжеловес Эвандер Холифилд рассказал, как бы проходил его поединок с действующим чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком.

«Знаете, как бы прошел мой бой с Усиком? Я думаю, что получился бы отличный поединок, ведь мы оба деремся одинаково. Мы оба выбрасываем очень много ударов за бой, мы в прекрасной форме и следим за собой, – сказал Холифилд.

Усик и Холифилд единственные боксеры, которые стали абсолютными чемпионами мира в крузервейте и хевивейте.

Ранее легендарный Холифилд обратился к Усику после победы над Фьюри.

sport.ua