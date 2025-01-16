Формула 3: В DAMS подтвердили состав на 2025 год

Команда DAMS, выступающая в Формуле 3, подтвердила состав на сезон 2025 года. Напарником Матиаса Загазеты и Николы Лакорте станет Кристиан Хо.

В прошлом году 18-летний Хо выступал в еврокубке Формулы 3, одержал пять побед, девять раз поднялся на подиум и занял второе место в личном зачёте.

Кристиан Хо: «Я горжусь тем, что стал первым гонщиком Формулы 3 из Сингапура и очень рад присоединиться к DAMS. Я с нетерпением жду старта.

Я сильно провёл сезон в еврокубке Формуле 3 и намерен сохранить эту форму в 2025 году. Моя цель заключается в том, чтобы быть конкурентоспособным в одной из самых сложных гоночных серий в мире. Я буду работать с командой, чтобы добиться наилучших возможных результатов».

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