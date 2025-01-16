Даяна Ястремская – шестая украинская теннисистка, одержавшая 20 побед в основной сетке турниров Grand Slam

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, разгромив Данку Ковинич из Черногории



Даяна Ястремская провела 39-й матч в основной сетке турнира Grand Slam и одержала 20-ю победу. Таким образом, она стала шестой представительницей Украины, кому удалось выиграть столько матчей на “мэйджорах”.

1. Элина Свитолина – 99 (70% от количества игр)

2. Леся Цуренко – 38 (46%)

3. Катерина Володько (Бондаренко) – 29 (43%)

4. Марта Костюк – 27 (59%)

5. Алена Бондаренко – 26 (49%)

6. Даяна ЯСТРЕМСКАЯ – 20 (51%)

Отметим, что ровно половину своих побед Ястремская одержала на кортах австралийского “мэйджора” и она стала третьей украинкой, выигравшей 10 матчей в основной сетке Australian Open, после Элины Свитолиной (26) и Марты Костюк (12).

btu.org.ua