Даяна Ястремская – шестая украинская теннисистка, одержавшая 20 побед в основной сетке турниров Grand Slam

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии, разгромив Данку Ковинич из Черногории
Даяна Ястремская провела 39-й матч в основной сетке турнира Grand Slam и одержала 20-ю победу. Таким образом, она стала шестой представительницей Украины, кому удалось выиграть столько матчей на “мэйджорах”.
1. Элина Свитолина – 99 (70% от количества игр)
2. Леся Цуренко – 38 (46%)
3. Катерина Володько (Бондаренко) – 29 (43%)
4. Марта Костюк – 27 (59%)
5. Алена Бондаренко – 26 (49%)
6. Даяна ЯСТРЕМСКАЯ – 20 (51%)
Отметим, что ровно половину своих побед Ястремская одержала на кортах австралийского “мэйджора” и она стала третьей украинкой, выигравшей 10 матчей в основной сетке Australian Open, после Элины Свитолиной (26) и Марты Костюк (12).