Цунода: Не хочу никого обвинять в выборе тактики

В Зандфорте прервалась серия из четырёх гонок, в которых Visa RB удавалось заработать очки. Но если Даниэль Риккардо прежде всего недоволен собственной работой, то Юки Цунода дал понять, что команда выбрала для него неудачную тактику.

Даниэль Риккардо (12-й): «Если посмотреть на картину в целом, то сегодня у меня настроение всё-таки получше, чем вчера. Сразу после неудачной квалификации сложно разобраться с причинами проблем, но в глубине души я был больше всего недоволен собой, чем какими-то внешними факторами.

Только сейчас стало понятно, что можно было кое-что предпринять, чтобы облегчить нашу задачу, но в конечном итоге надо признать, что иногда приходится пилотировать довольно непослушную машину. И я просто расстроен, что не смог с этим справиться лучше.

Но я ещё вчера говорил: если выбываешь из борьбы уже в первой квалификационной сессии, это значит, что дела твои плохи. Я понимал, что сегодня придётся решать сложную задачу, но хотя очков мы не заработали, можно сказать, что гонкой в целом я доволен.

Когда надо было атаковать, мы атаковали, используя весь небольшой резерв скорости, которым мы располагали. В том числе мне удавалось без особых потерь времени пробиваться через трафик. После гонки я пообещал команде, что в Монце постараюсь провести квалификацию намного лучше, чтобы в воскресенье нам было попроще.

По ходу сезона мы видим, что если какая-то конкретная трасса подходит вашей машине, то там вы сможете сделать очень заметный шаг вперёд. Сегодня у меня было ощущение, что баланс был на нормальном уровне, и наша VCARB 01 позволяла претендовать на очки, но просто у нас очень сильные соперники. Иногда приходится это признавать».

Юки Цунода (17-й): «Команда решила разделить тактику, но в итоге всё сложилось не так, как хотелось. Думаю, наш выбор резины был неудачным (в отличие от напарника, японский гонщик стартовал на мягких шинах, а на машине Риккардо на первом отрезке стояла резина Medium).

Когда я вернулся на трассу после первого пит-стопа, то уже был позади большинства машин и до конца гонки застрял в трафике, оказавшись в зоне возмущённого воздуха. Я не хочу никого обвинять в выборе такой тактики, но, если честно, момент для пит-стопа был совершенно неправильный.

Итоги квалификации были неплохими, и хотя машине и вчера не хватало темпа, нам удалось добиться максимально возможного результата. И всё-таки надо признать, что темп был намного хуже, чем мы рассчитывали. Мне хотелось сегодня заработать хотя бы что-то, но не вышло. В общем, тяжёлый день».

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