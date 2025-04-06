Супердень в НХЛ. Две команды в плей-офф, хет-трик Кросби, 5 очков Пастрнака

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По итогам большого игрового дня в НХЛ в плей-офф вышли еще две команды. Матчи на вылет себе гарантировали Тампа-Бэй и Флорида, которые с большой вероятностью сыграют в первом раунде между собой.

В Атлантическом дивизионе лидирует Торонто, а Молнии и Пантеры отстают на четыре и шесть очков соответственно за шесть матчей до конца регулярного сезона.

Среди других важных событий дня отметим победу Оттавы и поражение Нью-Йорк Рейнджерс. Сенаторз уверенно идут на первом wild-card месте и близки к плей-офф, а Рейнджерс отстают от второго wild-card места на четыре очка.

Яркие матчи провели две команды Востока, которые уже потеряли шансы на плей-офф. Питтсбург с хет-триком Сидни Кросби обыграл Даллас, а Бостон с хет-триком Давида Пастрнака разгромил Каролину.

Кросби 13-й раз в карьере завершит сезон с 30+ шайбами, а Пастрнак не только забросил три шайбы, но и сделал две результативные передачи.

На Западе отметим победу Сент-Луиса над Колорадо. Блюзмены выиграли 12 раз подряд и установили рекорд клуба. Команда уверенно держится на первом wild-card месте конференции.

Виннипег проиграл Юте и дает шанс конкурентам в борьбе за звание лучшей команды регулярки. Джетс лидируют, но Вашингтон и Даллас отстают на один и четыре пункта соответственно.

Регулярный сезон НХЛ

Нью-Джерси – Нью-Йорк Рейнджерс 4:0

Оттава – Флорида 3:0

Даллас – Питтсбург 3:5

Ванкувер – Анахайм 6:2

Лос-Анджелес – Эдмонтон 3:0

Бостон – Каролина 5:1

Баффало – Тампа-Бэй 3:2 по буллитам

Торонто – Коламбус 5:0

Монреаль – Филадельфия 3:2

Сент-Луис – Колорадо 5:4

Юта – Виннипег 4:1

Калгари – Вегас 2:3 в овертайме

Сан-Хосе – Сиэттл 1:5

sport.ua