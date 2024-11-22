Пол признался, заработал ли он за бой с Майком Тайсоном 90 млн долларов

Getty Images/Global Images Ukraine. Джейк Пол

В американском Арлингтоне (штат Техас) в ночь с 15 на 16 ноября состоялось интересное шоу бокса.

На ринг вышли 58-летний знаменитый боксер Майк Тайсон и 27-летний шоумен Джейк Пол.

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Бой проходил в формате 8 раундов по 2 минуты. На ринге Майк Тайсон и Джейк Пол устроили яркое шоу, не жалея друг друга.

По итогам 8 раундов судьи по очкам определили победителя – им стал Джейк Пол: 80–72, 79–73, 79–73.

Появилась информация, что Пол заработал за этот бой около 90 миллионов долларов. Позже Джейк опроверг эту информацию.

«90 миллионов? Нет нет, кто такое вообще сказал? Это неправда. Да, я заработал много денег. Это был мой самый большой гонорар. Но это не 90 миллионов долларов», – признался Пол.

Ранее сообщалось, что Пол заработал за этот бой 40 миллионов долларов, а Тайсон – 20.

sport.ua