Симона Халеп – о допинговых делах Синнера и Швёнтек: “Раньше я чувствовала, что ко мне были несправедливы, но теперь это ощущение только усилилось”

Из всех, кто был шокирован недавними случаями допинга в теннисе, особенно мягкими наказаниями для Янника Синнера и Иги Швёнтек, никто не выразил большего недовольства, чем другая бывшая первая ракетка мира – Симона Халеп.



В недавнем посте в Instagram, который лайкнули вторая ракетка мира Александр Зверев и другие ведущие игроки, Халеп подчеркнула контраст между своей судьбой – четырехлетний запрет, который в итоге был сокращен до девяти месяцев Спортивным арбитражным судом – и тем, как Синнер и Швёнтек смогли продолжить выступления практически без перерывов.

«Я не могу найти и не думаю, что может быть логическое объяснение этому», — написала тогда 33-летняя румынская теннисистка. «Это может быть только злонамеренность со стороны ITIA [Международное агентство по обеспечению честности в теннисе], организации, которая сделала абсолютно всё, чтобы уничтожить меня, несмотря на доказательства».

Неделю спустя Халеп рассказала изданию Telegraph Sport, что ее вспышка гнева стала итогом нескольких месяцев тревоги и бессонных ночей.

«Большая боль, большая боль», — сказала Халеп, когда ее спросили о реакции на отношение контролирующих органов к двум другим чемпионам турниров Grand Slam. «Раньше я чувствовала, что они [ITIA] были несправедливы ко мне, но теперь это ощущение только усилилось. Я была настолько расстроена и огорчена, когда увидела ситуацию. Это просто неприемлемо, с моей точки зрения.

Да, я снова потеряла сон. Я потеряла его на два года во время процесса [оспаривания своей допинговой дисквалификации]. Затем он вернулся. А теперь, после [произошедшего], он снова пропал на несколько дней. Все эти негативные мысли, негативные переживания – с этим нелегко справиться».

Все трое этих чемпионов “мэйджоров” были очищены от подозрений в умышленном допинге, но в их делах была важная процедурная разница: Синнер и Швёнтек быстро определили источник запрещенного вещества и смогли подать апелляцию практически сразу, в то время как дело Халеп требовало гораздо больше времени на сбор доказательств. ITIA до сих пор утверждает, что не смогла обнаружить роксадустат — запрещенное вещество в ее деле — в добавке «Keto MCT», которую принимала Халеп. Однако эксперт Халеп, профессор Жан-Клод Альварес, заявил на заседании CAS, что он нашел вещество, и его объяснение в итоге было принято, что в марте привело к отмене дисквалификации теннисистки.

«Я слышала, что некоторые люди говорили, что я не смогла обнаружить загрязнение быстрее», – сказала Халеп. «Но вещество [Keto MCT], которое у меня было, было так трудно найти. Его можно найти в Китае или где-то еще, я точно не знаю, и потребовалось время, чтобы его доставили для проведения теста. Это не моя вина, что якобы я не хотела найти [загрязняющее вещество] – понимаете, о чем я?

Что, на мой взгляд, тоже несправедливо, так это то, что они сразу объявили о моем деле, и я получила весь удар со стороны прессы, а для этих двух игроков они держали все в секрете и сообщили только после того, как всё было завершено, так что это очень странно. И я также просила снять временную дисквалификацию, чтобы иметь возможность играть. Я сказала: «Если в конце вы решите, что я виновата, вы заберете очки и все деньги, но дайте мне играть», потому что я хотела сохранить ритм. Я просила об этом два или три раза, но в этом случае они [Синнер и Швёнтек] смогли играть.

«Теннисистка – я не хочу называть имя, но вы знаете, о ком я говорю – она получила трехнедельную дисквалификацию, потом сыграла на двух турнирах, а потом снова получила дисквалификацию. Что это такое? Я не понимаю. Так что я считаю это несправедливым», – подытожила Симона Халеп.



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