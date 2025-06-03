Турини видит нечто общее между Ferrari и клубом «Интер»

Лео Турини, ветеран итальянской спортивной журналистики – не только болельщик Ferrari, но и футбольного клуба «Интер». Поэтому вполне можно понять упаднические настроения, в которых он пребывал в минувший уик-энд…

Гонку Формулы 1 в Барселоне я смотрел, вернувшись из Мюнхена после финала Лиги чемпионов, и настроения это не поднимало. Я часто говорю, что быть болельщиком Ferrari – категория духовная. То же самое можно сказать о поклонниках «Интера». Поскольку мне свойственны оба этих качества, то уже в самом начале лета, от которого я ничего хорошего не жду, готов утверждать, что у Скудерии и миланского футбольного клуба есть одна общая черта: ноль титулов.

Продолжая гоночную тему, заявляю: надежды, что на доминировании McLaren могут как-то сказаться новые правила по части гибкости передних крыльев, были безосновательными и глупыми, а посему растаяли.

Проще говоря, это была новость из разряда фейков. Для Пиастри вчерашняя гонка оказалась лёгкой прогулкой, и мы должны готовиться к долгой череде дуэлей между Оскаром и его напарником, Ландо Норрисом. При том что всё больше оснований считать фаворитом именно австралийца.

Толковать этот тезис можно и по-другому: Скудерии останется лишь подбирать крошки со стола McLaren, несмотря на все старания Леклера. Причём Шарль уже превращается в эдакого гоночного волшебника уровня Гудини, который на каждом Гран При из красной шляпы пытается вытащить кролика.

Как ни больно это признавать, но надо глядеть правде в глаза: в 2025 году Ferrari, вероятно, сможет лишь подтвердить, что она остаётся второй по силе среди команд чемпионата.

Но более всего суть происходившего на Гран При Испании отражает даже не выходка Макса Ферстаппена, который не смог сдержать своего раздражения. Я сейчас говорю о невероятном обгоне, который против Льюиса Хэмилтона провёл Нико Хюлкенберг, его практически ровесник.

Халк сейчас пилотирует машину команды, которую возглавляет Маттиа Бинотто, бывший руководитель Скудерии, которого в своё время не критиковал только ленивый. В Audi швейцарская команда превратится только в следующем году, а пока это по-прежнему Sauber, Золушка Формулы 1.

Факт, что Хэмилтон, один из лучших гонщиков в истории чемпионата, не смог противостоять подчинённому Бинотто, приводит в уныние. Это если коротко. Когда совершенно посредственная команда вот так обращает в прах все вековые мечты Ferrari, это тоже по-своему символично.

Как долго мы ещё будем мириться с подобной реальностью?

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