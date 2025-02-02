Даяна Ястремская: “С каждым матчем в Линце я обретаю всё больше уверенности, и благодаря этому мои удары становятся лучше и сильнее”

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в интервью WTA TV рассказала о своей победе над Кларой Таусон в полуфинале турнира в Линце



– Поздравляю с выходом в финал. Вы показали очень уверенную игру против соперницы, которая в 2025 году показывает отличную форму. Должно быть, вы очень рады, что смогли завершить матч в двух сетах?

– Да, я очень рада. Это мой первый выход в финал за три года, поэтому эмоции просто замечательные. Матч был непростым. Думаю, что в первом сете я показала очень хороший теннис. Во второй партии у меня возникли некоторые проблемы в голове, и это не связано с игрой. Я немного отвлекалась на другие вещи, но не буду говорить конкретно на что. В целом, считаю, что это был интересный матч – розыгрыши проходили быстро и интенсивно. Так что я довольна.

– Мне показалось, что сегодня вы здорово “растягивали” корт, особенно когда били по ширине, освобождая пространство для виннеров. Сегодня у вас 40 “чистых” мячей. Расскажите, какими аспектами своей игры вы довольны больше всего?

– Все говорят, что у меня 40 виннеров сегодня, но мне интересно, сколько у меня невынужденных ошибок? Думаю, их тоже было немало.

Я люблю играть агрессивно и люблю бить навылет. С каждым матчем здесь я обретаю всё больше уверенности, и благодаря этому мои удары становятся лучше и сильнее, отсюда и большое количество виннеров. Не знаю, но мне нравится мой стиль игры.

Обзор полуфинала Даяна Ястремская – Клара Таусон в Линце (ВИДЕО)

– Вы упомянули невынужденные ошибки. Похоже, в целом вы довольны выступлением, но всё равно хотите большего. Насколько важно сохранять такой менталитет, когда идёте к финалу?

– Я принимаю свои ошибки, потому что знаю, что это часть моей игры. Но я стараюсь работать над тем, чтобы быть более стабильной – при таком же количестве виннеров совершать чуть меньше невынужденных ошибок. Несмотря на это, считаю, что этот турнир складывается для меня очень успешно. Даже если у меня было довольно много ошибок, благодаря виннерам я сейчас в финале.

– Мы видим на трибунах очень много украинских флагов, много украинских болельщиков. Наверняка приятно играть, когда, пусть это и не дома, но ощущается поддержка твоей страны?

– Да, это словно играю дома. Здесь много украинцев, и многие местные жители из Линца тоже меня поддерживают. Атмосфера очень тёплая. Мне это действительно нравится.

– Как вы сказали, это ваш первый финал за три года. Как вы себя чувствуете в преддверии завтрашней встречи и что думаете о сопернице?

– Пока не знаю, с кем сыграю, уточню это чуть позже. Но, как и говорила раньше, главное – сосредоточиться на себе и своей игре, а там уже посмотрим, как всё сложится. Я постараюсь позаботиться о своей ноге и надеюсь, что буду готова. Хотя нет, не «надеюсь» – я уверена, что буду готова.

Завтра, 2 февраля Даяна Ястремская сыграет в финале турнира в Линце против “нейтральной” Катерины Александровой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы не пропустить трансляцию поединка.



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