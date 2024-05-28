Pirelli и Ferrari проводят тесты в Ле-Кастелле

Во вторник на трассе Поль-Рикар в Ле-Кастелле стартовали двухдневные тесты Pirelli, на которых итальянские шинники вместе с Ferrari тестируют вместе тестируют прототипы для сезона 2025 года.

Сегодня за рулём машины SF-24 работал Карлос Сайнс. Испанец тестировал различные составы и конструкции шин. Другую информацию о тестах, в том числе количество пройдённых кругов, в Pirelli не стали разглашать.

На завтра запланированы тесты новых промежуточных и дождевых шин. Ожидается, что Сайнса за рулём сменит победитель Гран При Монако Шарль Леклер.

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