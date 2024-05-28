Уайлдер рассказал, как бы прошел его бой с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Экс-чемпион мира в хевивейте по версии WBC Деонтей Уайлдер рассказал, как бы прошел его гипотетический поединок против абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика.

«В бою с Усиком я бы работал джебом и попытался бы сделать то, что умею лучше всего – наносил бы удар с правой. Мой удар с правой отправляет в нокаут любого. Мне надо было бы разработать тактику на этот бой, чтобы найти правильный подход к нему. Усик – левша, мне нравятся такие бойцы. Я попытался б дать людям то, чего они хотят больше всего – нокаута», – сказал Уайлдер.

Ранее Уайлдер высказался о бое Усика и Фьюри.

sport.ua