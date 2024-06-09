Элбон: В гонке предстоит борьба с Aston Martin и RB

В Монреале Алекс Элбон второй уик-энд подряд вышел в финал квалификации, где показал десятое время. Логан Сарджент показал свой лучший результат в сезоне и начнёт гонку тринадцатым. При этом оба гонщика Williams разочарованы своими стартовыми позициями.

Алекс Элбон (10-й): «Разочаровывающая суббота. Перед квалификацией мы слегка скорректировали настройки, и машина с самого начала хорошо управлялась. У меня был высокий темп в первой и второй частях квалификации, но в финале мы решили действовать по другому графику выезда на трассу, и решение не сработало.

Дождь между тренировкой и квалификацией снизил температуру трассы, из-за чего возникли проблемы с прогревом резины, что помешало в финальной попытке в третьей сессии.

Гонка предстоит сложная, поскольку позади меня стартуют оба гонщика Ferrari. Полагаю, нам предстоит борьба с Aston Martin и RB. В целом, позитивно, что я во второй раз подряд вышел в финал. Думаю, если в гонке пойдёт дождь, то это откроет нам дополнительные возможности».

Логан Сарджент (13-й): «Я немного разочарован, поскольку меня заблокировали на моём лучшем круге, когда я отыгрывал полторы десятых у собственного лучшего времени. Если бы я показал тот результат, то вышел бы в финал, поэтому и чувствую разочарование.

В любом случае, мы проводим сильный уик-энд, учитывая условия на трассе и то, как команда к ним приспособилась. Скорость машины немного выше на этой трассе, и я чувствую, что хорошо пилотирую технику, которая в данный момент в моём распоряжении.

При старте с такой позиции я смогу побороться в гонке. Уверен, что нас ждёт сложный день, а гонка пройдёт в переменчивых условиях. Но пока мы хорошо справляемся и продолжим действовать в том же ключе».

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