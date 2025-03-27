Ф3: Мари Боя быстрее всех во второй день тестов

На трассе Сахир в Бахрейне завершился второй день тестов Формулы 3. Лучшее время показал гонщик Campos Racing Мари Боя в дневной сессии – 1:48.640 секунды.
Утреннюю сессию гонщики начали с коротких серий кругов. Первым ориентир установил Сантьяго Рамос, и это же время осталось лучшим для него по ходу сессии. Поочередно время гонщика Van Amersfoort Racing превзошли Мари Боя, Туука Тапонен и Луис Шарп, чей результат 1:48.703 секунды остался лучшим до конца сессии.
После перерыва, во время которого свою утреннюю сессию провели гонщики Формулы 2, работа на трассе продолжилась. Гонщики начали работу с длинных серий кругов, а в последний час перешли на короткие. Пилоты сменяли друг друга на верхней строчке протокола, и за десять минут до конца сессии Боя установил окончательное время – 1:48.640 секунды.
День прошёл спокойно и без красных флагов. В пятницу в Бахрейне пройдёт финальный день тестов.
Быстрые ссылки
Результату утренней сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. Л.Шарп
|Rodin Motorsport
|1:48.703
|28
|2. Т.Тапонен
|ART Grand Prix
|1:48.727
|35
|3. М.Боя
|Campos Racing
|1:48.736
|35
|4. С.Рамос
|Van Amersfoort Racing
|1:48.843
|35
|5. К.Хо
|DAMS Lucas Oil
|1:48.849
|26
|6. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|1:48.890
|29
|7. Р.Камара
|TRIDENT
|1:48.957
|20
|8. Д.Уортон
|ART Grand Prix
|1:49.027
|35
|9. Ф.Слейтер
|AIX Racing
|1:49.290
|30
|10. Р.Билински
|Rodin Motorsport
|1:49.296
|27
|11. Х.Сагрера
|AIX Racing
|1:49.317
|29
|12. Н.Цолов
|Campos Racing
|1:49.347
|33
|13. И.Домингес
|Van Amersfoort Racing
|1:49.376
|38
|14. Н.Стромстед
|TRIDENT
|1:49.388
|17
|15. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|1:49.431
|35
|16. Т.Наэль
|Van Amersfoort Racing
|1:49.448
|134
|17. Ч.Вурц
|TRIDENT
|1:49.564
|19
|18. М.Загазета
|DAMS Lucas Oil
|1:49.571
|13
|19. Т.Интрафувасак
|Campos Racing
|1:49.773
|25
|20. Н.Лакорте
|DAMS Lucas Oil
|1:49.789
|21
|21. Н.Леон
|PREMA Racing
|1:49.817
|30
|22. Б.Бадоер
|PREMA Racing
|1:49.833
|30
|23. Н.Маринанджели
|AIX Racing
|1:50.188.
|30
|24. У.Угочукву
|PREMA Racing
|1:50.228
|28
|25. А.Джусти
|MP Motorsport
|1:51.088
|34
|26. М.Стенсхорн
|Hitech TGR
|1:51.848
|36
|27. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|1:51.952
|40
|28. Б.День Пино
|MP Motorsport
|1:51.986
|40
|29. Д.Дюфек
|Hitech TGR
|1:52.311
|20
|30. Ж.Си
|Hitech TGR
|1:52.334
|32
Результаты дневной сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. М.Боя
|Campos Racing
|1:48.640
|33
|2. Л.Шарп
|Rodin Motorsport
|1:48.922
|33
|3. Д.Уортон
|ART Grand Prix
|1:48.962
|32
|4. Ф.Слейтер
|AIX Racing
|1:49.147
|31
|5. Т.Интрафувасак
|Campos Racing
|1:49.179
|27
|6. Т.Тапонен
|ART Grand Prix
|1:49.280
|34
|7. Н.Лакорте
|DAMS Lucas Oil
|1:49.306
|32
|8. Н.Цолов
|Campos Racing
|1:49.414
|33
|9. Ж.Си
|Hitech TGR
|1:49.416
|25
|10. К.Хо
|DAMS Lucas Oil
|1:49.417
|16
|11. Т.Наэль
|Van Amersfoort Racing
|1:49.421
|23
|12. Б.Бадоер
|PREMA Racing
|1:49.430
|31
|13. М.Стенсхорн
|Hitech TGR
|1:49.433
|25
|14. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|1:49.433
|34
|15. М.Загазета
|DAMS Lucas Oil
|1:49.474
|33
|16. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|1:49.488
|33
|17. С.Рамос
|Van Amersfoort Racing
|1:49.515
|24
|18. У.Угочукву
|PREMA Racing
|1:49.521
|29
|19. И.Домингес
|Van Amersfoort Racing
|1:49.624
|33
|20. А.Джусти
|MP Motorsport
|1:49.704
|30
|21. Н.Маринанджели
|AIX Racing
|1:49.708
|31
|22. Д.Дюфек
|Hitech TGR
|1:49.728
|28
|23. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|1:49.827
|27
|24. Р.Билински
|Rodin Motorsport
|1:49.878
|32
|25. Н.Леон
|PREMA Racing
|1:49.889
|28
|26. Х.Сагрера
|AIX Racing
|1:50.032
|29
|27. Ч.Вурц
|TRIDENT
|1:50.106
|41
|28. Б.Дель Пино
|MP Motorsport
|1:50.326
|32
|29. Р.Камара
|TRIDENT
|1:51.236
|43
|30. Н.Стромстед
|TRIDENT
|1:51.520
|40