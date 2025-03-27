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Автоспорт

Ф3: Мари Боя быстрее всех во второй день тестов

Ф3: Мари Боя быстрее всех во второй день тестов

На трассе Сахир в Бахрейне завершился второй день тестов Формулы 3. Лучшее время показал гонщик Campos Racing Мари Боя в дневной сессии – 1:48.640 секунды.

Утреннюю сессию гонщики начали с коротких серий кругов. Первым ориентир установил Сантьяго Рамос, и это же время осталось лучшим для него по ходу сессии. Поочередно время гонщика Van Amersfoort Racing превзошли Мари Боя, Туука Тапонен и Луис Шарп, чей результат 1:48.703 секунды остался лучшим до конца сессии.

После перерыва, во время которого свою утреннюю сессию провели гонщики Формулы 2, работа на трассе продолжилась. Гонщики начали работу с длинных серий кругов, а в последний час перешли на короткие. Пилоты сменяли друг друга на верхней строчке протокола, и за десять минут до конца сессии Боя установил окончательное время – 1:48.640 секунды.

День прошёл спокойно и без красных флагов. В пятницу в Бахрейне пройдёт финальный день тестов.

Результату утренней сессии

Пилот Команда Время Круги
1. Л.Шарп Rodin Motorsport 1:48.703 28
2. Т.Тапонен ART Grand Prix 1:48.727 35
3. М.Боя Campos Racing 1:48.736 35
4. С.Рамос Van Amersfoort Racing 1:48.843 35
5. К.Хо DAMS Lucas Oil 1:48.849 26
6. К.Вуазен Rodin Motorsport 1:48.890 29
7. Р.Камара TRIDENT 1:48.957 20
8. Д.Уортон ART Grand Prix 1:49.027 35
9. Ф.Слейтер AIX Racing 1:49.290 30
10. Р.Билински Rodin Motorsport 1:49.296 27
11. Х.Сагрера AIX Racing 1:49.317 29
12. Н.Цолов Campos Racing 1:49.347 33
13. И.Домингес Van Amersfoort Racing 1:49.376 38
14. Н.Стромстед TRIDENT 1:49.388 17
15. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:49.431 35
16. Т.Наэль Van Amersfoort Racing 1:49.448 134
17. Ч.Вурц TRIDENT 1:49.564 19
18. М.Загазета DAMS Lucas Oil 1:49.571 13
19. Т.Интрафувасак Campos Racing 1:49.773 25
20. Н.Лакорте DAMS Lucas Oil 1:49.789 21
21. Н.Леон PREMA Racing 1:49.817 30
22. Б.Бадоер PREMA Racing 1:49.833 30
23. Н.Маринанджели AIX Racing 1:50.188. 30
24. У.Угочукву PREMA Racing 1:50.228 28
25. А.Джусти MP Motorsport 1:51.088 34
26. М.Стенсхорн Hitech TGR 1:51.848 36
27. Т.Трамниц MP Motorsport 1:51.952 40
28. Б.День Пино MP Motorsport 1:51.986 40
29. Д.Дюфек Hitech TGR 1:52.311 20
30. Ж.Си Hitech TGR 1:52.334 32

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги
1. М.Боя Campos Racing 1:48.640 33
2. Л.Шарп Rodin Motorsport 1:48.922 33
3. Д.Уортон ART Grand Prix 1:48.962 32
4. Ф.Слейтер AIX Racing 1:49.147 31
5. Т.Интрафувасак Campos Racing 1:49.179 27
6. Т.Тапонен ART Grand Prix 1:49.280 34
7. Н.Лакорте DAMS Lucas Oil 1:49.306 32
8. Н.Цолов Campos Racing 1:49.414 33
9. Ж.Си Hitech TGR 1:49.416 25
10. К.Хо DAMS Lucas Oil 1:49.417 16
11. Т.Наэль Van Amersfoort Racing 1:49.421 23
12. Б.Бадоер PREMA Racing 1:49.430 31
13. М.Стенсхорн Hitech TGR 1:49.433 25
14. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 1:49.433 34
15. М.Загазета DAMS Lucas Oil 1:49.474 33
16. К.Вуазен Rodin Motorsport 1:49.488 33
17. С.Рамос Van Amersfoort Racing 1:49.515 24
18. У.Угочукву PREMA Racing 1:49.521 29
19. И.Домингес Van Amersfoort Racing 1:49.624 33
20. А.Джусти MP Motorsport 1:49.704 30
21. Н.Маринанджели AIX Racing 1:49.708 31
22. Д.Дюфек Hitech TGR 1:49.728 28
23. Т.Трамниц MP Motorsport 1:49.827 27
24. Р.Билински Rodin Motorsport 1:49.878 32
25. Н.Леон PREMA Racing 1:49.889 28
26. Х.Сагрера AIX Racing 1:50.032 29
27. Ч.Вурц TRIDENT 1:50.106 41
28. Б.Дель Пино MP Motorsport 1:50.326 32
29. Р.Камара TRIDENT 1:51.236 43
30. Н.Стромстед TRIDENT 1:51.520 40

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