Ферстаппен: Проблему с поведением машины надо решать

На прошлом этапе в Монако Red Bull Racing и их соперники убедились, что машина RB20 недостаточно эффективна при атаке поребриков. В Монреале Макс Ферстаппен выразил уверенность, что команда найдёт решение проблемы, но на это потребуется время.

Макс Ферстаппен: «Мы знаем, что поребрики не самая подходящая вещь в мире для нашей машины, но мы работаем над этим и пытаемся сделать RB20 лучше. Потребуется время, поскольку подобные вещи не решаются за неделю, но мы постараемся всё оптимизировать.

Проблема проявилась с первого дня работы по текущему регламенту, и нам пока не удалось её решить. В Монако был очередной звоночек, и команда с тех пор провела много продуктивных собраний на базе. Я чувствую, что сейчас мы больше времени уделяем этому вопросу и постараемся прибавить.

Нельзя рассчитывать на собственное преимущество – проблему с поведением машины на поребриках надо решать, но потребуется время, поскольку необходимо многое перестроить в машине.

Кое-какие вещи предстоит перепроектировать, а это невозможно сделать за одну или две недели при бюджетных ограничениях. Тем не менее, мы в состоянии хорошо поработать в этом году, опробовать несколько вариантов и найти лучший.

Я уверен, что в следующем году ситуация с поребриками изменится, но в этом году нам будет сложно перепроектировать некоторые вещи. Однако я уверен и надеюсь, что мы всё равно прибавим в этом аспекте по ходу сезона».

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