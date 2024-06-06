Ролан Гаррос. Швёнтек в двух сетах обыграла Гауфф и третий год подряд сыграет в финале

Ига Швёнтек продолжает свою беспроигрышную серию на парижских кортах

Париж, Франция • 26 мая — 8 июня • грунт • €22,112,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Полуфинал

Ига Швёнтек (Польша, 1) — Коко Гауфф (США, 3) 6:2, 6:4

Польская теннисистка выиграла 11 из 12 сыгранных матчей против Гауфф (третий на Ролан Гаррос) и в четвёртый раз сыграет в финале французского «мэйджора». Напомним, что два года назад Швёнтек встречалась с американкой в решающем матче, а в прошлом сезоне они играли друг против друга в четвертьфинале.

Ига Швёнтек проведёт пятый финал на турнирах Grand Slam, в том числе четвёртый в Париже. Помимо двух предыдущих сезонов, полька становилась чемпионкой Ролан Гаррос в 2020 году, а в 2022 году она выиграла титул на US Open.

Также Швёнтек продлила свою победную серию до 18 матчей подряд, что является её персональным рекордом в Туре (выиграла столько же матчей в 2022 году).

В столице Франции Ига одержала 20-ю победу подряд и сравнялась по этому показателю со Штеффи Граф. Лидерами по количеству побед подряд на Ролан Гаррос являются Крис Эверт (29), Моника Селеш (25) и Жюстин Енен (24).

Следующая соперница Швёнтек определится в противостоянии Жасмин Паолини () (Италия, 12) — Мирра Андреева (-).

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