Ролан Гаррос. Швёнтек в двух сетах обыграла Гауфф и третий год подряд сыграет в финале

Ига Швёнтек продолжает свою беспроигрышную серию на парижских кортах
Париж, Франция • 26 мая — 8 июня • грунт • €22,112,000
Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Полуфинал
Ига Швёнтек (Польша, 1) — Коко Гауфф (США, 3) 6:2, 6:4
Польская теннисистка выиграла 11 из 12 сыгранных матчей против Гауфф (третий на Ролан Гаррос) и в четвёртый раз сыграет в финале французского «мэйджора». Напомним, что два года назад Швёнтек встречалась с американкой в решающем матче, а в прошлом сезоне они играли друг против друга в четвертьфинале.
Ига Швёнтек проведёт пятый финал на турнирах Grand Slam, в том числе четвёртый в Париже. Помимо двух предыдущих сезонов, полька становилась чемпионкой Ролан Гаррос в 2020 году, а в 2022 году она выиграла титул на US Open.
Также Швёнтек продлила свою победную серию до 18 матчей подряд, что является её персональным рекордом в Туре (выиграла столько же матчей в 2022 году).
В столице Франции Ига одержала 20-ю победу подряд и сравнялась по этому показателю со Штеффи Граф. Лидерами по количеству побед подряд на Ролан Гаррос являются Крис Эверт (29), Моника Селеш (25) и Жюстин Енен (24).
Следующая соперница Швёнтек определится в противостоянии Жасмин Паолини () (Италия, 12) — Мирра Андреева (-).
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