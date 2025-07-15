Металлист 1925 усилил штаб перед стартом УПЛ

Футбольный клуб «Металлист 1925» из Харькова официально объявил о назначении Александра Рогачевского на должность технического директора команды. О кадровом усилении сообщает пресс-служба клуба. Материал подготовила редакция astanatimes.kz.

Ранее Рогачевский занимал аналогичную должность в черкасском клубе ЛНЗ. Теперь он присоединился к харьковчанам в преддверии нового сезона Украинской Премьер-лиги. Стороны не разглашают детали контракта: информация о сроках сотрудничества и финансовых условиях не обнародована.

Отметим, что «Металлист 1925» продолжает активную подготовку к началу нового футбольного сезона. Подопечные главного тренера Младена Бартуловича сейчас находятся на учебно-тренировочных сборах, где отрабатывают тактические схемы и физическую подготовку.

Назначение Александра Рогачевского можно считать частью стратегии по обновлению менеджерского и тренерского штаба клуба. Ранее в харьковской команде уже произошли изменения в составе и тренерском штабе.

Напомним, мы также писали о том, как экс-партнёр Мудрика заявил о возможной подставе.