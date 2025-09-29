Гасперини: Мы должны сосредоточиться на совершенствовании, используя таких игроков, как Довбик

Главный тренер "Ромы" Джан Пьеро Гасперини пообщался с медиа после победы своей команды над "Вероной" (2:0).

"Нескольким игрокам сегодня было тяжело. Это, наверное, впервые, когда мы сыграли три матча за неделю, и не все игроки смогли полностью восстановиться. Была определенная усталость. Нам нужно это проанализировать. Мы не ожидали этого и должны учитывать этот фактор в будущих играх.

У нас, безусловно, были проблемы, которых не возникало в предыдущих матчах. Думаю, это потому, что некоторым игрокам, которые всегда были очень эффективными и точными, на этот раз было значительно труднее. Когда соперники атаковали, им удавалось легче контролировать мяч и играть, чем обычно. Жаль, ведь во время контратак у нас было много шансов действовать эффективно, но в этот раз мы имели больше трудностей, чем должны были иметь.

Эти результаты, безусловно, очень приятны, но сейчас мы должны оценивать ситуацию после каждого матча, ведь сезон очень длинный. Мы должны сосредоточиться на росте, совершенствовании, используя таких игроков, как Пеллегрини, Довбик и Эрмосо. Мы ждем, чтобы некоторые травмированные полностью восстановились", – сказал Гасперини.